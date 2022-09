PSG : après la SNCF, nouvelle déflagration en vue pour Galtier ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Ce première semaine de Ligue des champions restera marquée à jamais par le « char à voile gate. » Il serait inutile de revenir en longueur sur cette polémique écologique lancée par Christophe Galtier au PSG mais cette affaire pourrait agir directement sur ses choix sportifs.

Interrogé sur le problème de l’alternance entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dans le but du PSG, Jérôme Alonzo a livré une réponse qui laisse en effet à penser que la réflexion n’est plus que sportive dans la tête de Galtier.

« Vous avez deux des 10-15 meilleurs au monde en concurrence. Et puis, Galtier a la politique à gérer en plus : il a connu une déflagration avec l’histoire du char à voile. Là, s’il changeait de gardien, ça en serait une deuxième, parce que ça a une portée mondiale », a-t-il analysé dans L’Équipe. Aucun risque ne devrait donc être pris, quitte à frustrer encore plus le Costaricien.