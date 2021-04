PSG : après Laurent Blanc, Thomas Tuchel balance ses quatre vérités à Neymar & Co

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Thomas Tuchel a connu sa première défaite sur le banc de Chelsea samedi contre West Bromwich Albion (2-5). Un lourd revers encaissé à domicile qui ne remet pas en cause l’excellent travail opéré par le technicien allemand depuis son arrivée sur le banc des Blues début 2021, quelques semaines à peine après son licenciement du PSG. L’intéressé ne s'était pas encore livré sur son départ de la capitale française et a accepté d'aborder le sujet avec un goût amer en travers de la gorge.

« Noël n'était pas agréable pour moi et ma famille. C'était bizarre, a-t-il soufflé au micro de Canal+. On a entendu l'intérêt de Chelsea, et je me suis dit que j'allais essayer. On n'a pas eu le temps de réfléchir, d'avoir peur ou d'hésiter. C'était peut être la meilleure chose (...) Le PSG, c’était une expérience incroyable, un grand club avec des joueurs parmi les meilleurs au monde. Avoir à gérer ces personnalités, c'était un grand défi. J'ai eu une relation exceptionnelle avec tout le staff. Beaucoup de moments que je ne vais pas oublier, c'est clair. »

Blanc prend « plus de plaisir qu'au PSG » à Al-Rayyan

Samedi, Laurent Blanc avait déjà tancé le PSG dans les colonnes de L'Équipe, estimant qu’il prenait « plus de plaisir » depuis qu’il coache le club d’Al-Rayyan. Ce plaisir retrouvé n'empêcherait pas l'ancien sélectionneur des Bleus de penser à un retour en Europe dès cet été.