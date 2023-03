PSG : après le Bayern et l’intérêt à MU, le Qatar a pris une décision forte pour son avenir à Paris !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

L’heure est grave au PSG. Pour la cinquième fois depuis l’arrivée de QSI à sa tête, en 2011, le club de la capitale a été éliminé en 8es de finale de la Ligue des champions après n’avoir pas existé en deux matches face au Bayern Munich (0-1, 0-2). Forcément, ce nouveau revers pose quelques doutes. Alors que le le PSG est en conflit avec la mairie de Paris au sujet du Parc des Princes et que le Qatar est en bonne position pour racheter Manchester United, une question hante un peu plus Paris : et si son actionnaire se désengageait progressivement du PSG pour tout miser sur MU ?