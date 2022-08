PSG : après le LOSC, Daniel Riolo dévoile la raison de la métamorphose de Neymar

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Le PSG roule sur la Ligue 1. Après trois matches disputés cette saison, les hommes de Christophe Galtier totalisent pas moins de 17 buts inscrits et seulement 3 encaissés. Hier, à Lille, des Dogues joueurs ont bu le calice jusqu’à la lie (1-7).

Comme souvent, la « MNM » a été dans tous les bons coups, avec notamment un Neymar auteur d’un triplé de passes décisives pour la deuxième fois de la saison. Daniel Riolo, si souvent offensif avec la star brésilienne, est aujourd’hui obligé de l’encenser.

« Quand tu vois tous les joueurs courir de cette manière, Neymar en tête, arrêter de faire tous ses grigris inutiles et arrêter sa mauvaise mentalité, ok, a-t-il applaudi hier soir sur RMC Sport. Si me dit que Galtier a pris Neymar entre quatre yeux pour lui dire : ‘bon, maintenant, c’est comme ça que tu vas jouer’, ça je ne vais pas croire que ça s’est passé comme ça. Je pense que l’électrochoc de tout ce qu’il a entendu autour de lui et les critiques incessantes, ça a fini par avoir un impact et fouetter son orgueil. »