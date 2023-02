PSG : après les blessures de Mbappé et Messi, un autre cadre inquiète Galtier

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Avant chaque conférence de presse, le PSG a pris l'habitude de publier un communiqué médical pour faire le point sur l'état de l'infirmerie. Celui de ce vendredi précédant la conférence de presse du match face à Monaco sera sans doute l'un des plus attendus de la saison. Déjà traumatisé par les absences de Kylian Mbappé et Lionel Messi, tous deux incertains pour le choc entre le PSG et le Bayern Munich mardi prochain, Christophe Galtier peut-il laisser quelques cadres au repos pour éviter de concéder de nouveaux pépins ? Ce n'est pas impossible... Hakimi ménagé à Monaco ? D'après L'Equipe, le gros de l'inquiétude du staff du PSG porte aujourd'hui sur l'état de santé d'Achraf Hakimi, lequel s'est plaint de douleurs aux ischios-jambiers à l'issue du Classico de mercredi face à l'OM. Si le Marocain n'est pas blessé, l'idée de le laisser souffler ce week-end est malgré tout dans les tuyaux. En cas d'impasse concernant Achraf Hakimi, ce serait à Timothée Pembélé de prendre sa suite face à l'équipe du Rocher. Retrouvez toute l'actualité du Paris Saint-Germain en temps réel sur notre nouvelle page FACEBOOK : BUT PSG !

Hakimi incertain pour Monaco ? L'Equipe rapporte ce vendredi qu'Achraf Hakimi a lui aussi eu une alerte aux ischios-jambiers après OM - PSG. De quoi pousser le staff à le préserver contre Monaco ? La question peut se poser alors que le choc face au Bayern Munich arrive mardi prochain.

Alexandre Corboz

Rédacteur

