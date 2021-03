PSG : après les cambriolages, le club emploie les grands moyens

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

L'information est donnée depuis quelques minutes par nos confrères de l'Equipe. Et prouve que le PSG a d'ores et déjà décidé de répondre aux cambriolages survenus hier soir, pendant le match perdu contre Nantes, aux domiciles d'Angel Di Maria et Marquinhos père. Ainsi, le club de Loa capitale a décidé d'établir un dispositif de sécurité renforcé devant les logements de ses joueurs.

Ce qui se traduirait, aux frais du PSG, par une surveillance humaine supplémentaire pendant un temps donné. Un ou des agents de sécurité seront postés devant chaque résidence 24 heures sur 24. Cela était déjà arrivé en 2015, après les attentats de novembre.

Comme le précise le quotidien sportif, Kylian Mbappé fait déjà appel à du personnel de sécurité en permanence, Neymar également, mais à leurs frais.