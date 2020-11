PSG : après les forfaits de Neymar et Mbappé, Pierre Ménès dézingue à tout-va !

Chaque semaine, Pierre Ménès crée la polémique. Mais cette fois-ci, mêmes ses détracteurs lui donneront raison. Malgré leur blessure, Neymar et Mbappé ont été appelé par le Brésil et la France. Mais, finalement, les deux stars du PSG ont été contraints de déclarer forfait. Sur Twitter, le journaliste de Canal + s'est agacé de la situation : "Entre ça (le forfait de Mbappé contre le Portugal) et Neymar qui a fait l’aller et retour pour rien au Brésil on touche à l’incompétence notoire. Les laisser se soigner peinards dans leur club c’était sûrement trop dur. En même temps comme d’habitude on entend personne au PSG dans ce genre de situation."

Dernièrement, le RB Leipzig et le Bayern Munich ont refusé d'envoyer Mukiele et Sarr en équipe de France. À 10 jours d'un affrontement déterminant face à Leipzig, en C1, le club de la capitale espère que ses stars pourront être présentes.