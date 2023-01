PSG : après Mbappé, Galtier fait une annonce forte sur Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG ne passera pas la saison invaincu en Ligue 1. Hier soir, le RC Lens a fait chuter largement le champion de France dans l’ambiance électrique de Bollaert lors de la 17e journée (3-1). « On a répondu à toutes les problématiques en dehors du but encaissé, où on est restés trop longtemps sur un bloc bas, a réagi Franck Haise en conférence de presse. Quand on est ambitieux dans le jeu, on peut avancer. Cette victoire montre qu’on peut battre tout le monde dans ce championnat, même le PSG, et aussi avec la manière, pas sur un fait de jeu ou un accident. »