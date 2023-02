PSG : après Mbappé, Messi et Hakimi, un autre titulaire s’est blessé !

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Le PSG joue de malchance. Après Kylian Mbappé et Lionel Messi, Achraf Hakaim suscitait de l’inquiétude hier au Camp des Loges même si Chrostophe Galtier a tenté de dédramatiser en conférence de presse. Un autre titulaire préoccupe actuellement le staff du PSG : Marco Verratti (30 ans).

Le milieu de terrain italien a dû déclarer forfait pour le déplacement du jour à Monaco et son forfait pour une blessure à la hanche tombe mal. Après trois semaines d’absence pour un souci musculaire, le natif de Pescara s’était fait expulser contre Reims (1-1, le 29 janvier) et avait dû manquer, pour suspension, les rendez-vous suivants, à Montpellier (3-1) et contre Toulouse (2-1).

L’Équipe précise que son forfait n’est pas des plus inquiétants mais celui-ci préoccupe dans le sens où Verratti devait se remettre dans le rythme avec la rencontre à Marseille en milieu de semaine puis celle en Principauté aujourd’hui. Il devra finalement se contenter de ses 76 minutes disputées au Vélodrome. « Une contrariété de plus pour le staff de Christophe Galtier », conclut le quotidien sportif.