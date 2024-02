Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Plus de peur que de mal pour Marquinhos (29 ans). Sorti en boîtant bas après un coup reçu à la jambe gauche, le défenseur central du PSG n’a pas de blessure sérieuse. Selon RMC Sport, l’intéressé a bien participé à la séance d’entraînement ce dimanche. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Samedi soir, après le succès contre le FC Nantes (2-0), Marquinhos (29 ans) a quitté le stade de la Beaujoire en boîtant après un coup reçu à la jambe gauche. Plus de peur que de mal pour le défenseur central brésilien du PSG.

Bastien Aubert

Rédacteur