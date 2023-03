PSG : après Nantes, Mbappé a signé un autre exploit

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Et de deux. Deux records en quelques jours pour l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Et si celui battu sur les terrains, avec 201 buts inscrits, a logiquement marqué les esprits, un autre exploit est passé relativement inaperçu. Ainsi, le meilleur buteur de l’histoire du PSG, a désormais 100 millions d’abonnés sur le réseau social, Instagram. Rare ? Oh que oui, puisqu'aucun sportif français n'avait encore atteint un tel nombre de followers.

Mbappé devra toutefois attendre pour occuper le premier rang. Car, comme le souligne BFM, il est à l'heure actuelle en 36ème position des comptes les plus suivis dans le monde, notamment derrière Cristiano Ronaldo (552 millions d’abonnés), Lionel Messi (433 millions d’abonnés) et Neymar (204 millions d’abonnés). Mais avec Mbappé, les recors sont fait pour être battus.