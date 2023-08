PSG : après Neymar, des supporters parisiens insultent aussi Messi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Les supporters parisiens ont décidément l'air d'en avoir gros sur la patate. Après la banderole insultante envers Neymar, il semblerait que le CUP ait fait coup double en en réalisant une seconde, mais cette fois-ci pour Messi. Neymar, Messi, pas de jaloux Les supporters parisiens auraient réalisé la même banderole pour Léo Messi que pour Neymar, suite à son départ du PSG. Sur Twitter, une photo a été dévoilée, on y voit ce qui semble être des supporters parisiens qui tiennent une banderole où il est écrit : « Messi : enfin débarrassés du grossier ». La photo est prise devant le stade de l'Inter Miami, la nouvelle équipe de l'Argentin. Les supporters du PSG semblent détester leurs stars autant qu'ils les ont aimées. « Messi : enfin débarrassé du grossier »



Leo Messi a lui aussi le droit à sa banderole, mais directement à Miami. 🤯🔴🔵 pic.twitter.com/KfBSRsBOIF — Actu Foot (@ActuFoot_) August 26, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Les supporters parisiens auraient réalisé la même banderole pour Léo Messi que pour Neymar, suite à son départ du PSG. Sur Twitter, une photo a été dévoilée, on y voit ce qui semble être des supporters parisiens qui tiennent une banderole où il est écrit : « Messi : enfin débarrassés du grossier ».

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur