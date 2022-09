PSG : après Neymar, Mbappé s’en est pris à un autre coéquipier prestigieux !

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

S'il demeure toujours aussi efficace avec le PSG, Kylian Mbappé est de plus en plus agaçant dans son attitude. Beaucoup de supporters avaient notamment été choqués de son comportement au Parc des Princes lors de Paris – Montpellier (5-2). Match dont était d'ailleurs né le dernier « penaltygate » qui l'a opposé à son (ex) ami Neymar.

Hakimi doit aussi faire face aux reproches de Mbappé

En marge du match PSG – Juventus (2-1), Kylian Mbappé – auteur d'un doublé – a également été pris par les caméras de Prime Vidéo en train de secouer son meilleur pote Achraf Hakimi, coupable à ses yeux de lui avoir donné un mauvais ballon.

Si le Marocain s'excuse benoîtement d'avoir oublié le champion du Monde, le natif de Bondy en remet une couche dans son savon : « ça ne suffit pas d'être désolé, donne un bon ballon ». Notons quand même que la petite prise de bec finit quand même par une petite tape dans la main entre les deux amis...