PSG : après Neymar, Mbappé se fait clasher par les fans de Messi

PSG : Pogba, une bonne idée pour le PSG ?

Après une saison relativement tranquille à ce niveau, la guerre des ego semble déclarée au PSG ! Kylian Mbappé a mis le feu aux poudres en réclamant le transfert de Neymar cet été, ce qu'a fini par apprendre le Brésilien. Et puis, il y a eu l'attitude très négative du Français samedi contre Montpellier (5-2), qui lui vaut son lot de critiques. Critiques appuyées par Neymar lui-même via Twitter, quand il s'est agi de critiquer le fait que c'était KM qui tirait les pénaltys alors que le Ney est beaucoup plus adroit dans l'exercice que lui...

Et ce n'est peut-être pas fini ! Car les fans de Lionel Messi n'hésitent pas non plus à se moquer d'un joueur réputé pour son égo démesuré. Depuis deux jours, ils ont repris un tweet de Mbappé remontant pourtant au 19 juillet, dans lequel il se félicitait de figurer pour la troisième année d'affilée sur la jaquette du jeu vidéo FIFA. Les partisans de Messi ont rappelé qu'au même âgé (23 ans), leur protégé pouvait, lui, s'enorgueillir d'avoir trois Ballons d'Or, quand Mbappé attend toujours son premier. C'est de bonne guerre, surtout au vu des propos du champion du monde dans France Football sur son ambition pour la récompense individuelle la plus prisée. Mais ça ne va pas aider Christophe Galtier et Luis Campos à pacifier leur vestiaire !