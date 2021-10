PSG : après Neymar, Messi serait aussi sur le point d’exploser !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Neymar n’est pas le seul à connaître un certain mal-être au PSG. Pour une toute autre raison que celle de son compère brésilien, touché par un étonnant spleen, Lionel Messi serait prêt à perdre ses nerfs. En cause ? La récente sortie de Joan Laporta au sujet de son départ estival au PSG.

Le président du FC Barcelone a ainsi avoué vendredi qu’il aurait bien aimé que l’attaquant argentin joue gratuitement pour le club catalan ! Un souhait évidemment resté lettre morte puisque cette option n’a même pas été clairement proposée au nouveau crack du PSG. Celui-ci s’agacerait même de ce non-sens absolu.

« Messi se sent utilisé par Laporta, a expliqué hier soir José Alvarez dans l’émission d’El Chiringuito. Laporta lui a manqué de respect, il ne pouvait pas lui demander de jouer gratuitement. En plus, tu ne peux pas déclarer ensuite que Messi a refusé de jouer gratuitement puisque cette option ne lui a pas été proposée ! Messi est donc excédé et sur le point d’exploser ! »

💥 "MESSI se siente UTILIZADO por LAPORTA"



🔥 "Está HARTO y a punto de EXPLOTAR"



🚨 ¡Información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoMessi! pic.twitter.com/5PVA5OWatT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 12, 2021