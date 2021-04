PSG : après ses révélations sur Neymar & Co, Tuchel pris au beau milieu d’une bagarre !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Thomas Tuchel a dit tout ce qu’il pensait de son passage au PSG, dans le bon comme dans le mauvais. « Noël n'était pas agréable pour moi et ma famille. C'était bizarre, a-t-il soufflé au micro de Canal+. On a entendu l'intérêt de Chelsea, et je me suis dit que j'allais essayer. On n'a pas eu le temps de réfléchir, d'avoir peur ou d'hésiter. C'était peut être la meilleure chose (...) Le PSG, c’était une expérience incroyable, un grand club avec des joueurs parmi les meilleurs au monde. Avoir à gérer ces personnalités, c'était un grand défi. J'ai eu une relation exceptionnelle avec tout le staff. Beaucoup de moments que je ne vais pas oublier, c'est clair. »

Rüdiger et Kepa se fritent, Tuchel les sépare

Après ses révélations, Tuchel avait décidé de réunir les joueurs de Chelsea suite à la défaite enregistrée à domicile contre West Bromwich Albion. Les esprits se sont échauffés à Cobham, lorsqu'Antonio Rüdiger a asséné un tacle à retardement à Kepa Arrizabalaga. Selon le Daily Telegraph, le portier espagnol et le défenseur allemand se sont ensuite bousculés et ont dû être séparés. Thomas Tuchel a invité son compatriote à rejoindre les vestiaires prématurément, et ce dernier se serait ensuite excusé auprès de son coéquipier.