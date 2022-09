PSG : après son doublé à Nantes, Mbappé n'est plus qu'à un but d'un exploit séculaire !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

La balade parisienne en Ligue 1 s'est poursuivie hier sur les bords de l'Erdre. Le PSG a totalement dominé un FC Nantes réduit à dix dès la 24e minute et inscrit trois buts qui confortent sa pole position. Sur autant de services de Lionel Messi, Kylian Mbappé a ouvert le score à la 18e minute puis doublé la mise à la 54e. Un doublé pas anodin pour le natif de Bondy. En effet, il lui permet de rejoindre Pedro Miguel Pauleta en tête des meilleurs buteurs de L1 au XXIe siècle avec 141 réalisations. Il avait fallu 246 matches à l'Aigle des Açores pour parvenir à ce total contre188 au champion du monde. Certes, le Portugais n'avait pas la chance d'évoluer au sein d'équipes (Bordeaux puis Paris) bénéficiant de moyens beaucoup plus élevés que la concurrence et donc de partenaires hors normes pour la L1. Mais l'exploit reste significatif car dès la prochaine journée, contre Brest au Parc, Kylian Mbappé pourrait devenir le meilleur buteur de L1 au XXIe siècle. Lionel Messi assisted both of Kylian Mbappe's goals 🤗 pic.twitter.com/y3dCBNhptP — GOAL (@goal) September 3, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur

