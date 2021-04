PSG : après son récital contre l'ASSE, un gros doute surgit pour Mbappé contre City !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Kylian Mbappé ne s’est pas subitement transformé en superhéros mais sa dernière prestation rageuse contre l’ASSE l’a fait passer dans une dimension proche des Avengers. Auteur d’un doublé et doté d’un état d’esprit des plus conquérants, l’attaquant de 22 ans a brillé de mille feux dans une position de 9 libre de ses mouvements.

Problème : Mauro Icardi a inscrit un triplé hier en quarts de finale de la Coupe de France contre le SCO d’Angers (5-0) et pas mis fin au débat autour de son utilité à l’animation offensive du PSG. Très disponible, l’attaquant argentin a fixé les centraux adverses et a pu être efficace, dos au but, sur certaines déviations. En Ligue des champions face au Real Madrid, l’an dernier, ou contre le FC Barcelone en 8es de finale aller cette saison (4-1), Icardi a montré qu’il pouvait être utile dans ce domaine.

« Contre City, la candidature d’Icardi mérite d’être étudiée »

Du coup se pose la question de savoir qui sera titulaire au poste d’avant-centre mercredi contre Manchester City (21h) ? « Tout dépendra du plan de jeu de Pochettino, analyse L’Équipe. Si l’Argentin décide de reproduire son schéma munichois (bloc bas, transitions rapides), Mbappé sera reconduit en numéro 9. Si le technicien argentin opte pour une autre animation, la candidature d’Icardi mérite d’être étudiée. » Ou comment se créer un problème de riches...