PSG : après Tebas et le Bayern Munich, le Qatar a un nouvel ennemi

Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

On sait que la plupart des clubs français déplorent le dopage financier du Qatar au PSG et les petits arrangements de la LFP avec l'Etat pétrolier pour bénéficier des droits TV de beIN. On sait aussi que Javier Tebas en Espagne ou le Bayern Munich en Allemagne ne perdent pas une occasion de dire combien ces pratiques sont immorales. Eh bien, désormais, Nasser al-Khelaïfi et l'émir ont un nouvel ennemi, venu d'Italie, en la personne d'Aurelio De Laurentiis. A l'occasion de la sortie d'un livre consacré à son club, le président du Napoli s'est lâché.

"La façon dont le football fonctionne est rigide, prend beaucoup d'énergie, et il n'y a pas de répartition égale sur le plan économique. Les seuls qui deviennent riches, ce sont les institutions, l'UEFA. On ne comprend pas bien pourquoi l'UEFA ne se contente pas de faire un travail de secrétariat général. Nous avons créé l'Association européenne des clubs (ECA), mais elle est désormais l'otage des Qataris. Ceferin est dans les bras du président du PSG, il est en adoration devant ce Qatar si fort, si puissant, si brillant." A qui le tour ?

