PSG : après Wanda Nara, China Suarez s'est fait une nouvelle ennemie célèbre

Accusée par Wanda Nara d'avoir tenté de briser son couple avec Mauro Icardi, l'actrice China Suarez s'est fait de nombreux ennemis. Vivant en Espagne, le mannequin argentine s'est aussi fait tancer par la « marquisette » de la série Elite sur Netflix, Esther Exposito.

En couple avec l'acteur uruguayen Nicolas Furtado, star d'une autre série du service de streaming, l'actrice madrilène n'a pas apprécié de voir China Suarez tourner autour de son compagnon. Ce dernier, qui avait coupé tout contacts avec l'actrice suite au scandale Icardi, a visiblement avisé sa compagne de la situation.

Pas du genre de vider son linge sale en public, Ester Exposito a quand même pris le temps de liker un message de l'influenceuse argentine Vicky Braier, accusant China Suarez de « voler les maris ». D'après la journaliste Karina Iavicoli du magazine Paparazzi, China Suarez a de nouveau appelé Nicolas Furtado. « Désireux d'arranger les choses avec Esther, il lui a dit. Elle l'a balanchi en guise de confiance ». En revanche, Eugenia Suarez s'est faite une nouvelle ennemi...

Et voici la fameuse Ester Exposito :

Ester Esposito vs China Suarez

