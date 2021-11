PSG : après Wanda Nara et Mauro Icardi, le couple Pilar Rubio - Sergio Ramos en crise ?

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Sergio Ramos (35 ans) est attendu en tenue après la trêve. Victime de douleurs au mollet depuis son arrivée au PSG cet été, le défenseur central espagnol n’a toujours pas disputé la moindre minute avec sa nouvelle équipe.

La situation pourrait s’améliorer après la coupure internationale avec des grands débuts attendus le 20 novembre contre le FC Nantes (17h). En attendant, la situation fait les choux gras de la presse people espagnole. Selon une information relayée par Mundo Deportivo, le couple qu’il forme avec Pilar Rubio battrait de l’aile !

« Le changement de domicile familial aurait accentué une crise déjà palpable à Madrid, écrit le journal catalan. On peut voir que quelque chose se passe entre Sergio et Pilar. Avant, ils partageaient des clichés presque quotidiennement alors que cela fait désormais plusieurs semaines que ce n’est plus le cas. Est-ce une nouvelle étape dans leur utilisation des réseaux sociaux ou simplement un trou d’air ? » La question est posée...

La pareja formada por Pilar Rubio y Sergio Ramos no estaría atravesando por el mejor momento ni a nivel profesional ni personal https://t.co/rLiER8aVrM — estrelladigital.es (@estrelladigital) November 6, 2021