PSG : après Zaïre-Emery, un autre international parisien revient prématurément de sélection

Lors de cette trêve internationale du mois de novembre, le Paris Saint-Germain a été frappé par un gros coup dur avec la blessure à la cheville droite de Warren Zaïre-Emery, qui a donc quitté prématurément le rassemblement des Bleus. Après le jeune milieu terrain français, un autre international parisien devrait revenir plus tôt que prévu de sélection, si l'on en croit les informations du compte Twitter @Djaameel_, toujours bien informé sur l'actualité du PSG. Il s'agirait de Manuel Ugarte.

Mais cette fois, c'est une bonne nouvelle pour le PSG et Luis Enrique puisque l'ancien joueur du Sporting Portugal devrait faire son retour à Paris dès ce mardi puisqu'il est suspendu pour le match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de l'Uruguay contre la Bolivie dans la nuit de mardi à mercredi. Le milieu de terrain uruguayen devrait reprendre le chemin de l'entraînement ce mercredi et devrait être disponible pour le choc ce samedi (21h) contre l'AS Monaco.

🔴🔵 Manuel Ugarte sera de retour demain à Paris et reprendra l’entraînement mercredi. 🇺🇾✈️



Le joueur est, de son côté, prêt à démarrer vendredi face à Monaco. Ça sera donc à Luis Enrique et son staff de trancher quant à une titularisation ou non. ⏳