PSG, Argentine : Antonella Roccuzzo était aux premières loges pour assister à la masterclass de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après une défaite contre l'Arabie saoudite pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde, l'Argentine était mal embarquée. Mais ce samedi soir, contre le Mexique, l'Albiceleste a changé la donne en s'imposant (2-0). Un succès décisif dans la course aux deux premières places dans le groupe C.

Une rencontre où Lionel Messi a fait parler son talent, lui qui avait déjà été buteur sur penalty contre la sélection d'Hervé Renard. Face au Mexique cette fois, le septuple Ballon d'Or a inscrit un but et délivré une passe décisive. Tout cela sous les yeux de sa femme, Antonella Roccuzzo, et de ses trois enfants, qui avaient fait le déplacement au Lusail Stadium au Qatar. La compagne de l'attaquant du PSG a immortalisé la soirée en publiant des photos de famille sur Instagram.