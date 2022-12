PSG, Argentine : c'est officiel, Messi est prêt à prolonger le plaisir !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Lionel Messi (35 ans) a tout gagné. Après avoir raflé tous les titres possibles et imaginables en club (sur les scènes nationales et continentales, le voici sur le toit de la planète depuis hier en remportant la Coupe du monde... après avoir raflé la Copa América l’année dernière. Fort de ce succès, l’attaquant phare du PSG peut-il envisager de continuer sa carrière internationale ? Si Messi a déjà affirmé haut et fort qu’il s’agissait de son dernier Mondial, au Qatar, il a laissé entendre qu’il aimerait continuer encore un peu sous le maillot national. Histoire de profiter de la troisième étoile de l'Albiceleste. « Nous avons gagné la Copa América et le Mondial, a-t-il énuméré au micro de TyC Sports. Je sais que ma carrière arrive presque à la fin, mais d’un autre côté, j’aime le football. J’aime ce que je fais, j’en profite. Je profite de la sélection, de ce groupe, et bien sûr que j’aimerais jouer sous ce maillot en étant champion du monde. » Leo Messi va a seguir jugando con la Selección Argentina.

Quiere disfrutar de haber sido campeón. pic.twitter.com/HRhHTyU0mx — Gastón Edul (@gastonedul) December 19, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur