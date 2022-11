Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Lionel Messi (34 ans) a rassuré son monde hier devant la presse. « Je me sens très bien, j’ai reçu un coup, c’était par précaution, rien de grave », a-t-il martelé après avoir subi un programme allégé depuis son arrivée au Qatar a semaine dernière. Selon L’Équipe, la star du PSG devrait débuter contre l’Arabie Saoudite (11h). Ces dernières heures, la fatigue musculaire ressentie par le Parisien à un mollet a toutefois nourri la réflexion du staff. Messi est apte à jouer mais il pourrait ne pas disputer l’intégralité de la partie. Pour le onze, deux postes restent à trancher : le latéral gauche et le remplaçant de Giovani Lo Celso. Lors de la mise en place hier, Nicolas Tagliafico et Alejandro Gomez étaient respectivement préférés à Marcos Acuna et Alexis Mac Allister. Si ce dernier débute, il serait le troisième milieu d'un 4-3-3. 🗞️ « Rêver d'un autre monde » : la une du journal L'Équipe du mardi 22 novembre 2022. pic.twitter.com/jaCOYQMKEd — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 21, 2022

Pour résumer Après un programme allégé, Lionel Messi (PSG, 34 ans) s’est de nouveau entraîné normalement, lundi, sans aucune gêne apparente. Le capitaine de l’Argentine est opérationnel mais peut-être pas sur toute la durée d’un match ?

Bastien Aubert

Rédacteur