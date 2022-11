PSG, Argentine : la réaction de Messi après la victoire contre le Mexique

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Défaits lors de leur premier match au Qatar contre l'Arabie saoudite, les Argentins ont enfin lancé leur Coupe du Monde ! Bien aidée par un grand Lionel Messi, auteur d'un but et d'une passe décisive, l'Argentine s'est défaite du Mexique (2-0) et se relance pour la qualification pour les huitièmes de finale. Après la partie, La Pulga a analysé la performance de son équipe.

« Nous avons obtenu le résultat que nous souhaitions »

« Nous savions qu’il fallait jouer de cette manière, c’était très compliqué. Ils jouaient bien, ils ont des joueurs techniques. En première nous avons joué comme il fallait avec de l’intensité », a expliqué Lionel Messi au micro de beIN Sports. « En deuxième période, on a perdu le ballon jusqu’au but. Le match a tourné. C’était très difficile, car il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, des jeunes qui jouent leur première Coupe du Monde. Nous avons obtenu le résultat que nous souhaitions. On savait qu’il fallait gagner et démarrer cette Coupe du Monde, nous avons réussi. Il ne fallait pas baisser les bras. Nous avons réalisé ce qu’il fallait réaliser, nous avons travaillé ensemble, c’était très beau », a continué l'attaquant du PSG. Prochain rendez-vous pour l'Argentine, mercredi prochain contre la Pologne (20h).