PSG, Argentine : malgré la qualification, Messi dégomme l'arbitre !

Si l'Argentine peut quand même avoir le sourire après sa qualification face aux Pays-Bas (2-2, 4-3 aux tab) ce vendredi soir, Lionel Messi avait du mal à se lâcher. En cause les neuf cartons jaunes sortis par l'espagnol Mateu Lahoz sur cette rencontre. Un arbitre que la Pulga n'a jamais réellement porté dans son cœur et avec lequel il a eu quelques anicroches en Ligue 1.

A la télévision après la rencontre, le capitaine de l'Albiceleste s'est lâché : « On ne pensait pas arriver jusqu'aux tirs au but, on a trop souffert du scénario mais ce sont des quarts de finale de Coupe du monde. On a dû souffrir mais on a réussi à s'en sortir. On a montré qu'on savait jouer, à chaque match, avec la même envie et intensité, l'envie de se battre. Même si on est fatigué, on court pour tous ces supporters qui nous accompagnent. J'étais très déçu lors de l'égalisation, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Je ne veux pas parler de l'arbitre parce que je ne pourrais pas être honnête. La Fifa ne peut mettre un arbitre comme ça pour un tel match, il n'était pas à la hauteur ».

