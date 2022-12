PSG, Argentine : Messi a battu deux nouveaux records

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Lionel Messi n'en finit plus de battre des records lors de la Coupe du monde 2022. Auteur d'un but, d'une passe décisive et d'un tir au but transformé, la Pulga a été le grand artisan de la victoire ce vendredi de l'Argentine contre les Pays-Bas aux tirs au but (2-2, 4-3 t.a.b.).