PSG, Argentine : Messi a explosé Cristiano Ronaldo sur son terrain favori

Dimanche dernier, face aux Bleus, l’Argentine a été sacrée Championne du Monde au Qatar. Après la rencontre, Lionel Messi a posté une photo avec le trophée sur Instagram. Un cliché qui a obtenu plus de 59 millions de likes, un record sur le réseau social. En plus d’avoir remporté la seule compétition que Cristiano Ronaldo n’a jamais gagnée, le septuple Ballon d’Or a vaincu CR7 sur son terrain, lui qui est une machine des réseaux sociaux, de la pub et de l’imagine. Énorme coup dur pour le Portugais…