PSG, Argentine : Messi a mis son pire ennemi au tapis

Après la victoire samedi dernier de l'Argentine contre le Mexique (2-0), Lionel Messi, qui avait échangé son maillot avec un Mexicain, a été accusé d'avoir piétiné ce maillot avec ces crampons dans les vestiaires. Ce qui n'avait pas plu au boxeur mexicain, Canelo Alvarez, qui avait même menacé la star argentine. "Qu’il prie Dieu pour que je ne le croise pas. Je respecte l’Argentine mais l’Argentine doit aussi respecter le Mexique. Je ne parle pas du pays mais de Messi pour ce qu’il a fait."

Les excuses de Canelo Alvarez à Lionel Messi

Trois jours plus tard, Canelo Alvarez a tenu à présenter ses excuses à l'attaquant du Paris Saint-Germain. "Ces derniers jours je me suis fait porter par la passion et l'amour que j'ai pour mon pays et j'ai fait des commentaires déplacés, donc je veux m'excuser auprès de Messi et des Argentins. On apprend de nouvelles choses tous les jours et cette fois, c'était mon tour", a écrit le boxeur mexicain sur son compte Twitter. Fin de la polémique !

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

Pour résumer Trois jours après l'avoir menacé, le boxeur Canelo Alvarez a présenté ses excuses à Lionel Messi, qui a été accusé d'avoir piétiné un maillot mexicain après Argentine - Mexique (2-0).

