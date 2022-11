Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

L’Argentine ne pouvait pas plus mal débuter sa Coupe du monde en s’inclinant contre l’Arabie saoudite pour son entrée en lice (1-2). Pourtant, tout avait bien commencé pour la bande à Lionel Messi. L’attaquant du PSG, après une première frappe repoussée par le gardien saoudien (2e), ouvrait son compteur en transformant la sentence d’un plat de pied tranquille (9e). Pour sa 166e sélection, « La Pulga » inscrivait le même nombre de buts que Cristiano Ronaldo en phase final d’un Mondial (7). Messi devenait le cinquième joueur de l’Histoire à marquer dans quatre Coupes du monde différentes - rejoignant Pelé, Seeler, Klose et Cristiano Ronaldo - et même le premier à avoir été décisif lors de 5 phases finales ! Problème : la bonne marche de Messi s’est enlisée après la mi-temps, le bloc médian imprimé par Hervé Renard faisant mal à l’Argentine, qui reculait et pliait sur deux coups de butoir majestueux (49e et 53e). Messi, sans ressorts et bien mal entouré en attaque, ne pouvait que constater les dégâts. Pire, la série de 36 matches sans défaite s’arrêtait net, au plus mauvais moment. Ptdrrr le but de fou furieux pic.twitter.com/juuziRSFl7 — B (@JackyBooooy) November 22, 2022

Pour résumer Lionel Messi a démarré la Coupe du monde au Qatar par la plus mauvaise des surprises en s'inclinant avec l'Argentine contre l'Arabie saoudite (1-2). Malgré des records à la pelle, l'attaquant du PSG ne peut que constater les dégâts.

Bastien Aubert

Rédacteur