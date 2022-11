PSG, Argentine : Messi lavé de tout soupçon dans une polémique explosive du Mondial ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Les images de la célébration des Argentins dans leur vestiaire après le succès sur le Mexique (2-0) n'ont pas plu à leurs adversaires du soir. Notamment parce qu'on y voit Lionel Messi, assis, repousser du pied le maillot d'El Tricolor. Beaucoup de supporters mexicains y ont vu un manque de respect, notamment le boxeur Canelo Alvarez, qui a promis de lui dire ses quatre vérités le jour où il le croiserait. Bien sûr, de nombreuses personnalités tel Cesc Fabregas sont montées au créneau pour défendre La Pulga, expliquant que ce n'était pas dans son genre de faire cela.

Dans son stream quotidien, Sergio Agüero, ami proche de Messi, a confirmé la thèse de l'accident : "Quand on est dans le vestiaire, on fout tout par terre, que ce soit le short, le maillot, celui de l'adversaire... Pour que tout parte au lavage. C'est ce que Leo fait et puis, ça chante, ça danse, il veut se mettre debout et, sans le voir, repousse la maillot du Mexique. C'est une certitude qu'il ne l'a pas fait exprès ! Je suis désolé mais cette polémique n'a pas lieu d'être !". Sans doute d'ailleurs n'aurait-elle jamais existé si le Mexique, en crise en raison de la contestation qui touche son sélectionneur, l'Argentin Tata Martino, n'avait pas perdu...