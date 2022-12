PSG, Argentine : Messi va atteindre un cap historique contre l'Australie, ses chiffres sont hallucinants

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Au moment de pénétrer sur la pelouse du stade Ahmed Ben Ali d'Al-Rayyan, Lionel Messi ne pensera qu'à la qualification de l'Argentine contre l'Australie. Pas à ses statistiques. L'attaquant est obnubilé par la conquête du titre mondial, qui le placerait au même niveau que Diego Maradona dans l'imaginaire collectif. Surtout qu'il s'agit de sa dernière Coupe du monde, lui qui a 35 ans. Pourtant, s'il dispute une seule seconde de ce 8e de finale, Lionel Messi aura disputé son 1000e match professionnel. Un cap faramineux.

La suite l'est tout autant : en 999 rencontres, La Pulga a inscrit 788 buts et délivré 348 passes décisives. Il lui faut en moyenne 104 minutes pour trouver le chemin des filets et 72 pour être décisif d'une façon ou d'une autre. Sur ces mille matches, il en a joué 778 avec le FC Barcelone, 169 avec l'Argentine et 53 avec le PSG. Affolant. Mais sans doute que lui ne pense qu'au 1003e match, qui pourrait être la finale de la Coupe du monde, dans quinze jours...