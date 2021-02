PSG – AS Monaco (0-2) : Pochettino s'est trompé, Kovac lui a donné une leçon

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le PSG déchante. Après son succès à Barcelone (4-1), en Ligue des champions, le club de la capitale s'est incliné face à l'AS Monaco (0-2) hier soir. Et Mauricio Pochettino est ciblé.

« Il s'est trompé, estime Vikash Dhorasoo, présent ce lundi sur le plateau de L'Equipe d'Estelle. Herrera, on sait tous qu'il ne peut pas jouer en 10, dos au but. Verratti est entré trop tard, et il n'y a pas eu de changement tactique. Pochettino aurait pu ajouter un autre attaquant à côté d'Icardi. Je crois qu'il n'attendait pas Monaco à ce niveau.»

Jérôme Alonzo, lui, a surtout loué les mérites de Niko Kovac, l'entraîneur monégasque. « Il a eu tout bon. Il a corrigé tactiquement le PSG et ce n'est pas du hasard. Chapeau ! »