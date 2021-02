PSG - AS Monaco (0-2) : Verratti, Mbappé... Pochettino nomme un responsable après la défaite

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Coup dur pour le PSG... Après une victoire exceptionnelle sur la pelouse du FC Barcelone, les Parisiens sont retombés dans leur travers face à l'AS Monaco. Les Monégasques ont logiquement fait la différence grâce à Diop et Maripan (0-2).

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a donné son analyse de la rencontre : "Le football n'est pas mathématique. On a pas été au niveau aujourd'hui. On avait parlé de maintenir notre forme avant le match, mais les matches sont différents. On ne peut pas répliquer ce que l'on a fait."

Discret, Mbappé n'a pas pesé sur la rencontre. Mais pour Pochettino, le problème est venu... de lui-même : "Pas seulement Kylian, tous les joueurs. S'il y a un responsable ce soir, c'est moi. Quand on perd, le premier responsable c'est l'entraîneur. Mais, mathématiquement, on est encore là pour le titre. On va se battre."

Sur le banc des remplaçants au début de la rencontre, Verratti a cruellement manqué à ses partenaires. Pochettino s'est expliqué de son choix : "C'est une décision pour le protéger. Il n'était pas possible pour lui de jouer 90 minutes."