PSG - AS Monaco : arbitrage, blessures... Le sujet Neymar fait bondir un Monégasque

Ce dimanche soir, le PSG et l'AS Monaco se retrouvent pour le choc de la 25e journée de Ligue 1. Choc auquel Neymar ne prendra pas part, toujours stoppé par sa blessure aux adducteurs. Il n'aura donc pas l'occasion de croiser Caio Henrique, défenseur monégasque qui a évoqué son cas dans les colonnes d'UOL.

Et en bon compatriote, le latéral monégasque est monté au créneau pour défendre le prodige parisien, quand on lui demande pourquoi Neymar est plus ciblé que d'autres. « Mec, c'est à cause de son style de jeu, non ? Je regarde beaucoup de matchs. Quand je suis au mise au vert, quand je suis absent, j'essaie toujours de regarder les matchs de Ligue 1, les matchs de la Coupe. … D'après ce que je vois, ce sont souvent les arbitres, ils permettent un peu plus de violence, des charges plus fortes, qui ne sont pas punies. »

Neymar doit être plus protégé selon lui

Pour Caio Henrique, Neymar doit donc être un peu plus protégé que d'autres. D'autant plus que le risque de blessure n'est jamais loin. « Ca fait parfois mal, parfois ça cause des blessures. Et Neymar souffre souvent. De même, sur le terrain, nous voyons quelques mauvaises charges ,où les joueurs ne visent pas le ballon. Et parce qu'il est un joueur léger, un joueur de son type, il aura bien sûr tendance à être blessé », regrette le défenseur monégasque.