PSG - AS Monaco : les compos sont tombées !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Après deux semaines de trêve internationale, c'est le retour de notre chère Ligue 1 ! Et c'est le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, qui s'affrontent ce vendredi (21h) au Parc des Princes, qui ouvrent la 13e journée du championnat. À une heure du coup d'envoi de ce choc, l'entraîneur parisien, Luis Enrique, et son homologue monégaque, Adi Hütter, ont dévoilé leur onze de départ.

PSG :

🚨📋 Luis Enrique titularise Gonçalo Ramos, Fabian Ruiz et Mukiele pour le choc contre Monaco ! #PSGASM



Vous voyez le PSG gagner avec ce XI ? pic.twitter.com/SMaJXXfYrS — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) November 24, 2023

AS Monaco :

Podcast Men's Up Life