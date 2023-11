PSG - AS Monaco : une surprise dernière minute dans le onze de Luis Enrique ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Privé de Marquinhos pour dix jours, Luis Enrique va devoir recomposer la défense du PSG. Il pourrait, comme contre Nice (2-3), être tenté de titulariser Danilo Pereira en charnière au côté de Milan Skriniar, et laisser Lucas Hernandez côté gauche. L'autre hypothèse consiste à positionner l'international français en charnière, au poste pour lequel il a signé à Paris, et aligner Nordi Mukiele ou Layvin Kurzawa à gauche. Selon L’Équipe, la première option devrait être la bonne. En attaque, se pose toujours la question de l'avant-centre : Gonçalo Ramos, pour qui le club vient de lever l'option d'achat, ou Randal Kolo Muani ? Retrouvez toute l'actualité du PSG Des surprises aussi à Monaco ? Hier, l'entraîneur du PSG n'a pas non plus écarté une possible titularisation de Marco Asensio : « À partir du moment où il est dans le groupe, il peut commencer. » Du côté de l’AS Monaco, Mohamed Camara devrait être associé à Denis Zakaria dans l’entrejeu. Une incertitude plane sur le poste de piston droit, où Vanderson est en balance avec Krépin Diatta. Devant, Adi Hütter pourrait préférer évoluer avec deux meneurs de jeu (Golovine et Akliouche ?) et un avant-centre, plutôt qu’avec Golovine en soutien du binôme Ben Yedder Balogun. Rentré blessé de sélection, Marquinhos, le défenseur brésilien du PSG, restera aux soins pendant dix jours, a annoncé son club. Il est donc forfait pour le match contre Monaco, vendredi en Ligue 1, et celui contre Newcastle, mardi en Ligue des champions https://t.co/0RGWOy8GpP pic.twitter.com/p08FigKXSY — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 23, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Confronté à l’AS Monaco en ouverture de cette 13e journée de Ligue 1 (21h), Luis Enrique prépare une surprise dans son onze de départ. L'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain espagnol pourrait faire démarrer Marco Asensio.

Bastien Aubert

Rédacteur