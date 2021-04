PSG – ASSE (3-2) : chance du champion, malédiction… les mots forts de Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Des sueurs froides. Avant le but sur le gong d'Icardi, sur un magnifique service de Di Maria, le PSG était proche de partager les points avec l'ASSE, un mal classé. Au final, les Parisiens (2es) sont revenus à un point du LOSC (1er).

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a évoqué la course au titre : "Cette victoire vient de la volonté de chercher le succès jusqu’à la fin et elle donne trois points importants. À propos du titre, je suis toujours optimiste, au-delà des connaissances liées au football. On essaie d’avoir toujours une attitude positive, dans le groupe et dans l’équipe."

Bousculé au Parc des Princes, lors des dernières sorties, le PSG a remis les pendules à l'heure selon Pochettino : "Nous ne pensons pas aux dernières défaites. On n’avait pas ça en tête. Nous étions dans une attitude de confiance et dans le positif pour commencer le match. Ce sont trois points importants pour recoller au classement. Nous sommes engagés sur tous les tableaux et ça, c’est aussi une bonne nouvelle."

Un dernier quart d'heure complètement fou !

Les Parisiens s'imposent grâce à un doublé de @KMbappe et un but dans les derniers instants de @MauroIcardi ! (3-2) #PSGASSE



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/YGAVoufLsa — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 18, 2021