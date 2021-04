PSG - ASSE : après Neymar et Marquinhos, Pochettino privé de son meilleur atout ?

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face au LOSC

Les semaines se suivent et se ressemblent au PSG. Déjà confronté à un effectif limité ces dernières semaines, Mauricio Pochettino devra faire avec le même cas de figure demain contre l’ASSE (13h). Aux blessés (Marquinhos, Bernat) viennent s’ajouter trois suspendus : Idrissa Gueye, Leandro Paredes et Neymar. Le Brésilien va purger son deuxième match de suspension à la suite de son expulsion face à Lille (0-1, le 3 avril).

Par rapport à l’équipe qui a arraché la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions face au Bayern Munich, ce sont au moins quatre titulaires qui ne seront pas présents demain. Les trois suspendus, donc, ainsi qu’Abdou Diallo, blessé à une cuisse. Plus récemment, L’Équipe assure qu’un doute entoure aussi la présence de Keylor Navas.

Aucun risque ne sera pris par le PSG avec Navas

Le gardien costaricien, malade (mais pas atteint par le Covid), ne s’est pas entraîné hier et il n’est pas certain qu’il puisse le faire aujourd’hui. Dans l’optique de l’enchaînement des rencontres à venir, aucun risque ne sera pris. En revanche, Mauro Icardi, qui s’entraîne bien depuis plusieurs jours, et Layvin Kurzawa, pourraient retrouver le groupe.