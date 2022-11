PSG, ASSE, LOSC : Galtier a ramené à Paris sa botte secrète de Saint-Étienne et Lille

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

En ces temps de trêve internationale liée à la Coupe du monde, Christophe Galtier a du temps à revendre. Très pris par sa qualité d’entraîneur en temps normal, le technicien marseillais s’est ainsi livré dans Marca en distillant plusieurs sujets de taille. Notamment sur ses premiers pas d’entraîneur à l’ASSE.

« Quand j’ai débuté sur le banc de l’ASSE, la situation était très difficile, s’est-il rappelé. Mon équipe encaissait beaucoup de buts et nous devions devenir difficiles à battre. À mesure que les matches et les saisons passaient, on a eu une autre réflexion : maintenant que nous avons trouvé une stabilité défensive, comment améliorer l’apport offensif ? Parce que les gens viennent au stade pour voir des buts. Le football est un spectacle et les gens regardent la télévision pour vivre des émotions. Ces émotions te donnent des buts. »

Passé l’ASSE, Galtier a rebondi quelques mois plus tard au LOSC, où il a le plus progressé dans son coaching. « J’ai vécu une grande évolution quand j’ai commencé à travailler avec Luis Campos à Lille, a-t-il poursuivi. Les six premiers mois ont été très difficiles parce que l’équipe était très mal classée mais lors de la seconde saison, la réflexion était d’avoir un jeu attractif. Je suis convaincu que mon passage à Lille, avec les échanges constants avec Campos, une nouvelle méthodologie et un staff international, m’ont fait m’ouvrir dans la conception du jeu. »