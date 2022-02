PSG - ASSE : mauvaise nouvelle pour les Verts avec Messi, Neymar et Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le casse-tête de Mauricio Pochettino est sans fin au PSG. Alors que le forfait de Sergio Ramos (mollet) pour la réception de l’ASSE samedi est confirmé (21h), le technicien argentin va devoir trouver une solution pour reconstruire son entrejeu en l’absence de Marco Verratti (suspendu) et Leandro Paredes (adducteurs).

Selon L’Équipe, Idrissa Gueye et Georginio Wijnaldum devraient être relancés. La réception de l’ASSE devrait par ailleurs être l’occasion pour le technicien argentin de relancer les latéraux – Nuno Mendes et Hakimi – remplaçants lors de la lourde défaite à Nantes (1-3). La seule bonne nouvelle pour le PSG vient de sa ligne d’attaque : Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi sont annoncés titulaires face aux Verts.

« Aucun souci à signaler pour eux », fait observer Le Parisien. À l’aller, c’était déjà le cas. La relative discrétion de l’Argentin dans le jeu ne l’avait pas empêché de distiller trois passes décisives pour un succès également marqué par la blessure du Brésilien et les premiers pas parisiens réussis de Sergio Ramos (3-1).

