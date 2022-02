Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

S'il ne rattrapera sans doute pas Edinson Cavani et ses 200 buts avec le PSG, Kylian Mbappé (23 ans) a néanmoins un dernier cap à passer du côté de Paris avant de probablement plier bagage en direction du Real Madrid l'été prochain. Ce fameux cap, c'est le nombre de buts inscrits par Zlatan Ibrahimovic, deuxième meilleur buteur de l'histoire du club de la Capitale avec 156 buts.

Aujourd'hui à 154 alors qu'il conclut sa 5e saison au PSG, Kylian Mbappé pourrait bien s'offrir le scalp du Suédois dès ce soir à l'occasion du match PSG – ASSE. Cet objectif caché, Le Parisien ne manque d'ailleurs pas de le rappeler dans son édition du jour, mettant en exergue le fait que le natif de Bondy aura tout le temps de se reposer avant le Real Madrid, lui qui sera suspendu pour PSG – Nice le 5 mars prochain.

Quand on sait que Kylian Mbappé laisse les penaltys à Neymar et à Lionel Messi, son mérite n'en est que plus grand...