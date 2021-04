PSG - ASSE : Mbappé totalement grillé contre les Verts ?

Zapping But! Football Club PSG : les enjeux de la rencontre face à l'AS Saint-Etienne

Les semaines se suivent et se ressemblent au PSG. Déjà confronté à un effectif limité, Mauricio Pochettino devra faire avec le même cas de figure demain contre l’ASSE (13h). Aux blessés (Marquinhos, Bernat) viennent s’ajouter trois suspendus : Idrissa Gueye, Leandro Paredes et Neymar.

Par rapport à l’équipe qui a arraché la qualification face au Bayern Munich, ce sont au moins quatre titulaires qui ne seront pas présents dimanche. Les trois suspendus, donc, ainsi qu’Abdou Diallo, blessé à une cuisse et peut-être Keylor Navas. Le gardien costaricien, malade, ne s’est pas entraîné hier et il n’est pas certain qu’il puisse le faire aujourd’hui.

Mbappé joueur de champ le plus utilisé au PSG

Le cas Kylian Mbappé est plus rassurant. L’attaquant du PSG ne donne aucun signe de faiblesse mais il pourrait connaître un passage à vide bien légitime contre l’ASSE. Le Parisien rappelle en effet qu’il est le joueur de champ le plus sollicité au PSG (3114 minutes, 20 titularisations en 23 matchs depuis Noël) et qu’il devrait enchaîner malgré l’horaire atypique avant d’envisager du repos mercredi contre le SCO d’Angers en Coupe de France.