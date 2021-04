PSG - ASSE : Navas forfait, Pochettino est rempli de doutes sur son équipe de départ 

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Neymar, Paredes, Gueye, Navas, Diallo, Marquinhos, Letellier et Bernat : voici la liste impressionnante des absences du côté du PSG contre l’ASSE dimanche au Parc des Princes (13h). Comme pressenti, le gardien costaricain est le dernier à avoir rejoint l’infirmerie parisienne suite à une douleur à l’épaule.

« Nous n'avons pas encore pris la décision concernant le onze de départ. Il y a encore quelques doutes et nous verrons dimanche avant la rencontre, a commenté Mauricio Pochettino en conférence de presse. Nous prenons ces absences avec optimisme et positivité. Il y avait aussi beaucoup de blessés quand nous sommes arrivés. Nous avons confiance en notre groupe, chaque joueur est important et cela nous permettra de faire face à des situations comme cell-ci. »

Le PSG doit s'imposer à domicile pour viser le titre en L1

Lancé sur les difficultés pour le PSG de s’imposer à domicile cette saison, en L1 et en C1, le technicien argentin ne s’est pas caché derrière son petit doigt. « C'est une bonne question et nous devrons y répondre ce dimanche en améliorant notre performance, a-t-il poursuivi. On doit avoir un bon rendement et gagner à domicile. Nous devons gagner à domicile si on veut gagner la Ligue 1. » L'ASSE est prévenue.