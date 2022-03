PSG, ASSE, OM, OL, FC Nantes, RC Lens, LOSC : les salaires des coachs de L1 dévoilés, Dupraz aux antipodes de Pochettino !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L'Equipe publie ce lundi soir les salaires des coachs de L1 et sans surprise, c'est Mauricio Pochettino (PSG) qui perçoit le plus gros salaire, très loin devant Jorge Sampaoli (OM) et Christophe Galtier. Peter Bosz (OL) et Philippe Clément (Monaco) complètent le Top 5. Pascal Dupraz (ASSE) est 19e, devant Pascal Gastien (Clermont).

Le classement

1. Mauricio Pochettino (PSG) 1 100 000 €

2. Jorge Sampaoli (Marseille) 330 000 €

- Christophe Galtier (Nice) 330 000 €

4. Peter Bosz (Lyon) 250 000 €

5. Philippe Clement (Monaco) 150 000 €

- Bruno Genesio (Rennes) 150 000 €

7. Jocelyn Gourvennec (Lille) 130 000 €

8. Antoine Kombouaré (Nantes) 100 000 €

9. Olivier Dall'Oglio (Montpellier) 95 000 €

10. David Guion (Bordeaux) 90 000 €

- Julien Stéphan (Strasbourg) 90 000 €

12. Frédéric Antonetti (Metz) 80 000 €

- Oscar Garcia (Reims) 80 000 €

14. Gérard Baticle (Angers) 70 000 €

- Christophe Pelissier (Lorient) 70 000 €

16. Franck Haise (Lens) 65 000 €

- Michel Der Zakarian (Brest) 65 000 €

18. Bruno Irles (Troyes) 40 000 €

19. Pascal Dupraz (Saint-Étienne) 30 000 €

20. Pascal Gastien (Clermont) 25 000 €

Laurent HESS

Rédacteur