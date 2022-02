PSG - ASSE : Pochettino annonce 3 bonnes nouvelles aux Verts

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Sergio Ramos reste invariablement bloqué à 283 minutes jouées avec le PSG cette saison. Le défenseur espagnol, touché à un mollet depuis fin janvier, n’a pas participé ce matin à la séance de veille de match. Sans surprise, il est forfait pour la réception de l’ASSE, tout comme Leandro Paredes (adducteurs) et Ander Herrera et à un degré moindre, Edouard Michut. Ce dernier s’est entraîné avec les U19 en prévision du match de Youth League mardi prochain entre le PSG et le Séville FC. Pour le reste, les trois stars du PSG - Messi, Mbappé, Neymar - étaient présentes, comme Marco Verratti, suspendu face aux Verts (21h).

« On s’est remis au travail notamment dans le domaine offensif, a-t-il précisé en conférence de presse. On a aussi travaillé sur les transitions défensives et les contre-attaques. Maintenant, c’est de ma responsabilité que chaque joueur soit focalisé sur le match à venir et qu'on fasse tout notre possible pour gagner. On sait par exemple que l’ASSE marque beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés mais cela ne change pas grand-chose à notre préparation. On étudie cela, évidemment, mais on sait que si nous sommes concentrés dans ce secteur, on est solide. »

Interrogé par ailleurs sur la tenue de la finale de la Ligue des champions au Stade de France le 28 mai prochain, le coach du PSG s’est dit surexcité. « La finale de la Ligue des champions en France ? C’est une excitation supplémentaire que la finale soit ici, a-t-il avoué. C’est une des plus grandes compétitions, une des plus belles. Ce sera une motivation supplémentaire, mais il y a un long chemin d’ici-là. »

