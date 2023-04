PSG, ASSE : Romeyer sort du silence pour défendre Christophe Galtier

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

S'il se fait plutôt discret dans les médias depuis de longs mois, Roland Romeyer est quand même revenu dans les colonnes du Parisien sur la polémique Christophe Galtier, le coach du PSG étant accusé dans un mail de Julien Fournier à sa direction d'avoir tenu des propos racistes sur une partie de son vestiaire. « Christophe Galtier raciste ? C'est quoi ces conneries ? » Même si l'histoire stéphanoise de Christophe Galtier s'est mal finie avec son président pour une histoire de gros sous, Roland Romeyer a pris la défense du technicien : « Pardon ? Christophe Galtier raciste ? C’est quoi ces conneries ? Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Jamais Christophe n’a émis une quelconque remarque raciste à Saint-Étienne. Une fois, il y a eu une histoire avec le ramadan, mais elle n’a rien à voir avec de la discrimination ». Et Roland Romeyer en a dit plus : « Il faisait une chaleur très très forte. Et Christophe m’a appelé pour me dire que deux joueurs, Faouzi Ghoulam et Idriss Saadi, pratiquaient le ramadan. Avec la chaleur, il craignait un problème cardiaque. C’était vraiment une question de santé. À ma demande, on a fait intervenir un imam de Saint-Étienne qui a expliqué aux joueurs qu’ils pouvaient faire une pause dans leur jeûne en cas d’efforts physiques trop intenses. Mais Christophe était vraiment inquiet pour la santé de ses joueurs. Jamais la question de la religion n’a été évoquée pour une recrue. Les seules interrogations qu’on a eues parfois sur certains joueurs, c’était s’il y avait une Coupe d’Afrique des nations qui nous aurait privés de trop de joueurs en même temps en janvier ». « Il avait des rapports presque filiaux avec plein de joueurs musulmans » Sous couvert de l'anonymat, un autre ancien joueur de l'ASSE s'est étonné de l'affaire : « Aucun d’entre nous ne l’a surpris à avoir la moindre réflexion ou attitude raciste. Au contraire, il avait des rapports presque filiaux avec plein de joueurs musulmans. Je ne sais pas ce qui s’est passé à Nice, mais on ne doit pas parler du même Galtier ».

Pour résumer Pour Roland Romeyer, les accusations de racisme à l'endroit de Christophe Galtier sont plus que mal venues. Le président de l'ASSE ne croit pas aux rumeurs émanant de Nice et est revenu sur ce qu'il s'était passé dans son club.

Alexandre Corboz

Rédacteur

