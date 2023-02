PSG, ASSE : Sergio Ramos inspire un protégé de Batlles

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Dans un entretien accordé au site stéphanois Evect, Léo Pétrot a évoqué ses modèles. « J’aime beaucoup Sergio Ramos pour ce qu’il dégage et ce qu’il a fait dans sa carrière, a-t-il expliqué. C’est un modèle pour ce qu’il représente, il a de la bouteille. Du côté de l’ASSE, il y a eu pas mal de bons défenseurs, Wesley Fofana avec qui j’ai joué, William Saliba aussi, ce sont de très bons joueurs quand on voit la carrière qu’ils font et dans les clubs où ils jouent. Je garde un bon souvenir d’eux, c’étaient des bons mecs. Dans les défenseurs, forcément il y a Loïc Perrin. Il a fait une très grande carrière ici, c’était un joueur moderne, très intelligent, c’est le genre de défenseur que j’aime bien. » Ramos et Perrin, deux belles références pour l'ancien Merlu, non ? Les mots de Léo Pétrot après la victoire des Verts à Nîmes 👇 #ASSE https://t.co/pQFW5JroER — Envertetcontretous (@Site_Evect) February 21, 2023

Pour résumer « J’aime beaucoup Sergio Ramos pour ce qu’il dégage et ce qu’il a fait dans sa carrière, a confié Pétrot. C’est un modèle pour ce qu’il représente, il a de la bouteille.» Le défenseur stéphanois cite également en exemple Loïc Perrin.

Laurent HESS

Rédacteur

Podcast Men's Up Life