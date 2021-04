PSG - ASSE : Tuchel a laissé à Pochettino une bombe prête à exploser avec Neymar et Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Thomas Tuchel n’en démordra pas. S’il a perdu le fil avec son groupe sur ses 18 derniers mois au PSG, c’est peut-être parce qu’il donnait le sentiment de trop favoriser ses stars. Et plus spécifiquement la colonie sud-américaine. Main de fer dans un gant de velours, Mauricio Pochettino n’a pas évité cet écueil et cultive une proximité avec Neymar et Kylian Mbappé.

« Cela se traduit par des dialogues réguliers avec les deux stars ou des faveurs, confirme L’Équipe. Lors des séances, les fautes commises sur le Brésilien sont davantage sifflées. Inversement, un fauchage en règle du ‘Ney’ lors d’une opposition récente sur un jeune milieu du centre a été oublié… Neymar est donc toujours le patron. »

Neymar reste le patron au PSG

Pour preuve, son absence remarquée en séance après sa festive soirée d’anniversaire précédant le déplacement à Marseille (2-0) n’a pas débouché sur un recadrage en règle, la thèse officielle de la gastro étant même été défendue avec vigueur par Pochettino ensuite. Avec Mbappé, l’entraîneur argentin use de la « câlinothérapie » avec un rappel régulier de son statut de grand joueur à même de conduire ce groupe vers les sommets. Pour l’instant, la méthode semble fonctionner avec les deux stars du PSG. Mais Tuchel a payé au prix fort le jour où celle-ci pouvait dérailler.